Saartje Vandendriessche deelt stralende bikinifoto: “Kreta is een godin rijker!”

Saartje Vandendriessche heeft een pracht van een vakantiefoto gedeeld. “Mooie foto van een prachtige dame!”, klinkt het in de reacties.

Met de zomerse temperaturen hier zou je denken dat vakantie overbodig is, maar niets gaat boven de magie van een exotisch oord. Saartje Vandendriessche koos voor Kreta en geniet daar volop van zon, zee en rust. De 50-jarige presentatrice en schrijfster van ‘Nooit Meer Moe’ deelde een zonnig bikinikiekje waarop te zien is hoe goed het haar daar bevalt.

Godin

Haar bijna 40.000 volgers hebben al zin om ook naar daar af te zakken. “Schoonheid”, “Mooie foto van een prachtige dame! Geniet ervan!”, “Zaaaalig!”, “Kreta is een godin rijker”, en “Wat een knappe verschijning”, lezen we in de reacties.

