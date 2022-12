Foto van Niels Destadsbader doet relatiegeruchten weer oplaaien: «Hét koppel van 2023!»

Niels Destadsbader heeft opnieuw een foto gedeeld waarop hij poseert met Siska Schoeters. Zijn volgers beginnen steeds meer te vermoeden dat er iets broeit tussen de twee. «Let op mijn woorden: binnenkort zijn ze een koppel!», wordt er gereageerd.

Niels Destadsbader en Siska Schoeters gaven gisteren de aftrap van de Radio 2 Top 2000 op de Grote Markt in Roeselare. De 34-jarige zanger deelde naar aanleiding daarvan een kiekje van hun tweetjes op Instagram. Dat zorgde opnieuw voor heel wat vermoedens over hen. «Fijne kerst en mooi koppel in spe», «Denk dat jullie twee binnenkort toch iets te vertellen hebben samen», «Beste wensen voor dit mooie koppeltje», en «Top, mooie foto! Paar van het jaar», lezen we in de reacties.

Twee toppers bijeen

Vorige week kwamen er ook al gelijkaardige reacties op een foto waarop Niels en Siska elkaar een stevige knuffel geven. «Ze heeft me kunnen strikken voor haar ‘Warmste dinsdag’», schreef Niels erbij. «Let op mijn woorden: binnenkort zijn ze een koppel!», klonk het in de reacties. «Je keek ontzettend verliefd naar haar», «Jullie zouden een mooi koppel zijn», «Hét koppel van 2023!», en «Twee toppers bijeen», lezen we ook.

Allebei single?

In oktober van vorig jaar bleek dat Siska Schoeters en Tomas De Soete een punt hadden gezet achter hun relatie. Begin deze maand beweerde Dag Allemaal dat Niels Destadsbader en zijn vriendin Julie uit elkaar zijn. «Zelfs al een tijdje», wisten ze van een ‘betrouwbare’ bron.









Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/foto-van-niels-destadsbader-doet-relatiegeruchten-weer-oplaaien-het-koppel-van-2023