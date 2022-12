Sarah Michelle Gellar choqueert volgers met badpakfoto: «Je beseft dat het doorzichtig is, hé?!»

De Amerikaanse actrice Sarah Michelle Gellar krijgt heel wat verbaasde reacties op een foto waarop ze in badpak poseert. Heel wat volgers zien immers iets meer dan misschien de bedoeling was. «Weet ze dat we haar ‘Buffy’ kunnen zien?», klinkt het.

Sarah Michelle Gellar, die we vooral kennen door haar hoofdrol in ‘Buffy the Vampire Slayer’, heeft voor een stormpje gezorgd op Instagram. De 45-jarige actrice deelde een foto waarop ze een roze badpak draagt. «I’m a Barbie girl in a Santa world», knipoogt ze erbij.

Kamelenteen

Op zich niets mis mee, ware het niet dat heel wat volgers afgeleid zijn door een detail ‘daar beneden’. «Ik vraag me af of ze weet dat er een kamelenteen te zien is? Misschien trekt ze zich er niets van aan? Dat houdt ze best in de privésfeer, maar dat is gewoon mijn mening. Ze ziet er echter prachtig uit», «Meen je dit nu?!», «Weet ze dat we haar ‘Buffy’ kunnen zien?», «Je beseft dat het doorzichtig is, hé?!», en «Dit gaat het internet breken!», wordt er gereageerd.

Perfectie

Anderen leggen de focus dan weer gewoon op het feit dat ze er zo goed uitziet. «Kan iemand nog perfecter zijn?!», «Ongelooflijk mooi», en «Je bent een waanzinnig knappe godin», lezen we ook. «Ik ben hier alleen maar voor de reacties…», grapt nog iemand.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/sarah-michelle-gellar-choqueert-volgers-met-badpakfoto-je-beseft-dat-het-doorzichtig-he