‘Temptation’-Pommeline deelt sexy lingeriefoto’s: “Je bent zo mooi!”

Ook Pommeline Tillière pakt uit met een wel erg straffe ‘kerstkaart’.

Dezer dagen is er aan originele ‘kerstkaarten’ geen gebrek op Instagram. Pommeline Tillière, die we vooral kennen van haar deelname als verleidster in ‘Temptation Island’, geeft er zo haar eigen draai aan. “Ontmoet me onder de maretak”, schrijft ze bij onderstaande lingeriefoto’s.

“Je bent zo mooi!”

Speciaal voor Kerstmis draagt Pommeline aangepaste lingerie. Da’s ook haar fans niet ontgaan. Het duurt namelijk niet lang voor de eerste lovende reacties binnenstromen. “Je bent zo mooi”, klinkt het. “Zalig kerstfeest”, gaat het verder. “Knappe foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.