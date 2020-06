Onlangs beviel Nathalie Meskens van haar eerste kindje. Intussen heeft ze de balans opgemaakt van het moederschap. Ze geniet er enorm van, al ondervindt ze uiteraard ook enkele nadelen.

Op woensdag 25 maart werd Nathalie Meskens de trotse mama van een dochtertje, Lima. Intussen zijn we bijna drie maanden verder. De 38-jarige ‘Gina & Chantal’-actrice kan amper geloven dat de tijd zo vliegt. “Twaalf woensdagen geleden werd de liefste schat ter wereld geboren. Is Lima al drie maanden oud? Ik kan het bijna niet geloven. Soms heb je het gevoel alsof de tijd stilstaat. En toch zie je de tijd letterlijk vooruit tikken, want elke seconde van de dag groeit ze. Alle eerste outfitjes die in het begin veel te groot waren, liggen al opgeborgen in een doos. Toen ze geboren was, had ze maat nul qua luiers en we zitten nu al aan maat twee. Time flies when you’re having fun… en dat is echt zo”, vertelt ze op Instagram.

Slaaptekort

De Antwerpse presentatrice geniet met volle teugen van het moederschap, al moet ze enkele nadelen erbij nemen. “Wat een heerlijk avontuur zo een baby’tje. Dagelijks hoor ik mensen tegen me zeggen: ’geniet ervan want het gaat zo snel’. En dat doen we, genieten! En natuurlijk heb ik ook een mega slaaptekort en 500 nieuwe rimpels erbij, maar het is het allemaal meer dan waard. Ik hou ervan om mama te zijn”, besluit ze.

