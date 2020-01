Nick Gordon, de ex-verloofde van Bobbi Kristina Brown, is overleden. Gordon, die als weeskind bij Whitney Houston opgroeide en schuldig werd bevonden aan de dood van diens dochter Bobbi Kristina, werd 30 jaar oud.

Nick Gordon zou tijdens het vieren van nieuwjaar een reeks harstilstanden hebben meegemaakt, waarna hij naar het ziekenhuis werd afgevoerd en ter plekke overleed. Dat schrijft The Daily Mail. Zijn dood werd reeds bevestigd door zijn advocaat. Volgens sommige bronnen stierf Gordon aan de gevolgen van een overdosis drugs.

Weeskind omarmd door Whitney Houston

Nick Gordon werd in 2007 als 12-jarig weeskind door zangeres Whitney Houston opgevangen. Ze voedde hem samen met haar dochter Bobbi Kristina Brown op, maar werd nooit officieel door haar geadopteerd. Gordon beschouwde haar wel als zijn moeder en had haar beeltenis getattoeëerd op zijn arm. Na de dood van Whitney in 2012, maakten Gordon en Brown hun relatie bekend. Drie jaar later, in 2015, werd Bobbi Kristina bewusteloos in haar badkuip aangetroffen. Ze lag nog zes maanden in coma, maar stierf uiteindelijk. Haar dood was extra luguber omdat ook moeder Whitney met haar gezicht in het water werd teruggevonden in bad, zij het al overleden.

Schuldig bevonden aan Bobbi’s dood

Hoewel er ook sporen van cocaïne bij Whitney werden teruggevonden, wees de autopsie uit dat ze overleed aan een hartconditie. Bij dochter Bobbie Kristina was een toxische cocktail van drugs en morfine echter wel de dooddoener. Ook had ze blauwe plekken op haar borstkas. Na het ongeval werd getwijfeld of het ging om een zelfmoorddaad of een ongeluk, maar Browns familie beweerde dat Gordon haar de drugs opzettelijk had toegediend. Tot een strafrechterlijke zaak kwam het nooit, al bevond een civiele rechter Gordon wel schuldig aan haar dood. Hij moest bovendien 33 miljoen euro aan schadevergoedingen ophoesten nadat noch hij noch zijn advocaat kwam opdagen in de rechtbank. In 2018 werd Gordon nog gearresteerd vanwege huiselijk geweld op zijn toenmalige vriendin.

Het bericht Ex-verloofde en vermoedelijke moordenaar Bobbi Kristina Brown overleden verscheen eerst op Metro.