Mathieu Terryn, de zanger van de Nederlandstalige popgroep Bazart, heeft op Instagram zijn verloving bekendgemaakt. De gelukkige is de 26-jarige fotografe Marie Wynants.

Wat misschien een triest begin van 2020 is voor heel wat Bazart-fans met een stiekeme crush op zanger Mathieu Terryn, is voor hem een heuglijke dag. Hij vroeg zijn vriendin Marie Wynants namelijk ten huwelijk tijdens hun reis in Sri Lanka, en die aanvaardde het aanzoek. “Ze heeft ja gezegd”, staat er onder de Instagram-foto waarop de twee liggen op iets wat lijkt op een strandhanddoek.

Voir cette publication sur Instagram Ze heeft ja gezegd #tisgebeurd Une publication partagée par BAZART (@mathieuterryn) le 2 Janv. 2020 à 4 :23 PST

Beste vriend

Fotografe en verloofde Marie, die met een grote diamanten ring aan haar vinger pronkt, schrijft bij dezelfde foto die ze deelde op haar persoonlijke Instagram: “ik trouw met mijn absolute beste vriend. Jij en ik voor altijd, bro!” De twee kennen elkaar dan ook al lang. In een interview in De Morgen vertelde Mathieu dat ze al sinds hun negende beste vrienden zijn, toen ze elkaar leerden kennen op skireis. Hoewel hij zijn ‘Eurosong for Kids’-nummer ‘De allermooiste van de klas’ wel voor haar schreef, was hun band echter louter vriendschappelijk. Toen Mathieus relaties met ex Justine Bourgeus (ook bekend als zangeres Tsar B) in 2018 afsprong, ging hij door een diep dal. Beste vriendin Marie zat met hem in en nam hem mee op reis naar Griekenland. Daar sloeg de vonk over.

Onder het Instagram-bericht regent het intussen felicitaties van andere bekende Vlamingen. Wanneer het huwelijk plaatsvindt, is nog niet bekend.

