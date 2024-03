Ex-Miss België Celine Van Ouytsel pakt uit in lingerie: “Pure schoonheid” (foto)

Celine Van Ouytsel wordt overladen met complimenten op een foto waarop ze in lingerie poseert. “Prachtvrouw”, wordt er gereageerd.

Celine Van Ouytsel heeft een fotoshoot gedaan voor het Franse lingerie- en damesmodemerk Etam. Op Instagram toont de knapste vrouw van 2020 een ‘achter de schermen’-foto als voorsmaakje waarop ze in zwarte lingerie te zien is.

Mooie verschijning

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Geweldige shoot met een geweldig model”, “Altijd de mooiste”, “Wat een verschijning”, “Pure schoonheid”, “Prachtvrouw”, en “Zo mooi”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram