Emily Ratajkowski zorgt voor ophef met gewaagde selfie: “Scheiden is niet cool!” (foto)

Er komt heel wat kritiek op een foto van het bekende model Emily Ratajkowski. Ze pronkt immers met een zogenaamde ‘scheidingsring’, iets wat vele volgers ongepast vinden.

Emily Ratajkowski deelde woensdag een selfie waarop ze halfnaakt twee ringen laat zien. Ze schrijft erbij dat het om haar ‘scheidingsring’ gaat. Het 32-jarige model stapte in 2018 in het huwelijksbootje met Sebastian Bear-McClard, maar vier jaar later gingen ze uit elkaar. Ze hebben samen een zoontje, Sylvester Apollo.

Tenenkrullend

Heel wat volgers hebben hun bedenkingen bij de foto, vooral door het feit dat ze het een ‘scheidingsring’ noemt. “Wat in godsnaam is een ‘scheidingsring’? En waarom deel je dat in je blootje?”, “Een scheiding is niets om trots op te zijn of om over op te scheppen”, “Dit is een beetje triestig, en al zeker wanneer je een kind hebt dat het slachtoffer is van die scheiding. Dat is volgens mij niet iets om te vieren, maar ieder zijn ding zeker?”, “Scheiden is niet trendy of cool. Dit is zo gestoord”, en “Dit is tenenkrullend…”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken:

Foto: Instagram