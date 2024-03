Marie Verhulst deelt intiem moment, maar fans reageren verbaasd: “Dacht dat het Viktor was!” (foto)

Op Instagram heeft Marie Verhulst duidelijk wat te vieren.

Met maar liefst 347.000 volgers doet Marie het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze de verjaardag van haar ‘liefste Jefke’ in de kijker wou zetten. Zo deelde ze onderstaand beeld, waarop we het duo zien kussen.

“Mijn alles is jarig! Gelukkige verjaardag liefste Jefke 🥰”, voegt Marie Verhulst toe aan het mooie plaatje. Velen van haar fans reageren lovend, al zijn sommigen toch ook even in de war. Dat blijkt uit de verschillende commentaren die nu bij de post te lezen staan.

“Dacht dat het Viktor was!”

Op reacties is het niet lang wachten. “Gefeliciteerd”, klinkt het meermaals. “Ik dacht eerst dat het Viktor (Verhulst, broer van Marie, red.) was 🙈”, gaat het verder. “Ik ook”, vullen enkelen verder nog aan op die reactie. “Ik keek ook te snel”, besluit iemand anders nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken waarom velen toch aardig in de war zijn om wat Marie Verhulst gedeeld heeft… Kijk maar: