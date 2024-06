Emma Heesters maakt volgers jaloers met bikinifoto: “Wow, sexy!”

Emma Heesters heeft een leuke vakantiefoto gedeeld waarop ze in bikini geniet van de zon. “Wat een lichaam heb je toch”, reageren haar volgers lovend.

Emma Heesters vertoeft momenteel in het zonovergoten Mallorca. Met temperaturen rond de 30 graden is het meer dan logisch dat de 28-jarige zangeres – die we vooral kennen van ‘Rendez-vous’, ‘Zwaartekracht’ en recenter ook ‘Dat hadden wij moeten zijn’ (met Maksim) – haar bikini bovenhaalde. Zo deelde ze op Instagram een kiekje waarop ze aan het zonnebaden is op een boot.

Superlatieven

Het duurde niet lang vooraleer haar volgers hun bewondering uitten. “Heerlijk, geniet ervan!”, “Knappe jaloers makende foto”, “Wow, sexy!”, “Wat een leuke bikini en wat een heerlijk figuur heb je, Emma”, “Prachtige foto van een prachtige mooie vrouw”, en “Ik ben jaloers op je looks. Wat een lichaam heb je toch”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram