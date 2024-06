Natalia verbaast volgers met bikinifoto: “Strak lichaam, zeg!”

Natalia Druyts wordt overladen met complimenten op een bikinifoto die ze deelde. “Je bent duidelijk in topvorm”, klinkt het in de reacties.

Natalia vertoeft met haar gezin momenteel in Barbados, een eilandstaat in de Caraïben. De 43-jarige zangeres postte enkele vakantiefoto’s op Instagram waarop ze onder meer poseert met haar partner Frederik en haar twee kinderen, Bobbi-Loua (4) en Apollo (2).

Fitter dan fit

Het sympathieke ‘The Voice’-jurylid deelde tevens een foto waarop ze in bikini poseert. Heel wat volgers complimenteren haar met haar afgetrainde lichaam. “Je ziet er goed uit! Geniet vooral van je gelukje daar”, “Amai, Natalia, dat lichaam: naturel, gezond en afgetraind. Chapeau!”, “Wow, wat een mooi figuur na twee prachtige kindjes”, “Strak lichaam, zeg!”, “Je bent duidelijk in topvorm”, “Heerlijke foto’s! Het geluk spat eraf!”, en “Ik hoop er op mijn 40 er ook nog uit te zien zoals jij”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram