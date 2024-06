Hanne Troonbeeckx blikt met fotoalbum terug op haar trouwfeest: “Heel mooie bruid!”

Hanne Troonbeeckx heeft wat te vieren.

Het is ondertussen al twee jaar geleden dat Hanne Troonbeeckx in het huwelijksbootje stapte met Steffen Brans. Hoog tijd, zo dacht Hanne, om dat even in de kijker te zetten. Zo pakt ze nu uit met een uitgebreid fotoalbum van de heuglijke dag én voegt ze er een pakkende boodschap aan toe.

We zien Hanne Troonbeeckx meermaals in haar prachtige trouwjurk de revue passeren. “18.06.2022 – Twee jaar getrouwd met mijn allerliefste. Mijn heerlijkheid. Mijn beste vriend. Er is geen mens op de wereld met wie ik zo kan lachen als met jou. Er is geen mens op de wereld met wie ik zoveel plezier maak als met jou. En er is geen mens op de wereld die me zo gelukkig maakt als jij! Forever my always ❤️”, voegt ze toe aan de lading foto’s.

“Heel mooie bruid!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Heel mooie bruid”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Gefeliciteerd ❤️”, besluiten andere fans nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.