Lotte Vanwezemael geniet in bikini van vakantie: “Je straalt helemaal!” (foto’s)

Lotte Vanwezemael heeft enkele zomerse kiekjes gedeeld. “Wat een ongelooflijk mooie vrouw!”, klinkt het in de reacties.

Lotte Vanwezemael trok onlangs op vakantie naar Bonaire, een eiland in het Caribische deel van Nederland. De 33-jarige seksuologe genoot er van zon, zee en strand en haalde haar kleurrijkste bikini boven: een triangelbikini met speelse strepen in roze-, oranje- en geeltinten. Ze deelde enkele vakantiefoto’s op Instagram. “Al cruisend door het leven”, schrijft ze erbij.

Stralende vrouw

Haar meer dan 200.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Mooi om te zien hoe gelukkig je bent”, “Geniet ervan, je straalt helemaal”, “Wat een ongelooflijk mooie vrouw!”, en “Knappe vrouw!”, lezen we in de reacties.

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Foto: Instagram