Ella Leyers en zus Billie poseren aan het strand: “Zeer mooie dames!” (foto’s)

Ella en Billie Leyers kunnen het duidelijk nog steeds goed met elkaar vinden.

Dat bewijzen ze wel meermaals op Instagram, waar Ella 299.000 en Billie 50.300 volgers hebben. Uiteraard passeren er dan regelmatig foto’s uit hun dagelijkse leven de revue. En da’s ook deze keer niet anders.

We zien Ella en Billie poseren aan het strand bij een ondergaande zon. Veel uitleg krijgen we er verder niet bij, behalve dan dat de plaatjes gemaakt werden in Oostende. En er zijn uiteraard ook weer veel fans die gerust iets willen neerpennen bij wat ze zien.

“Zeer mooie dames!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Zeer mooie dames”, klinkt het. “Toppers”, gaat het verder. “Knappe foto’s”, besluit een laatste volger. Kijk gerust zelf even en druk op het pijltje naar rechts om een tweede beeld te zien.