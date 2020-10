Het is gebeurd: Ella Leyers heeft het fameuze record gebroken in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Ze kon donderdagavond het meeste seconden verzamelen en gaat zo door naar haar dertiende aflevering, iets waar vorig recordhouder Julie Colpaert niet in slaagde. Naast de vele lofberichtjes moet Leyers evenwel afrekenen met venijnige commentaar.

Ella Leyers is nu al dé revelatie van het achttiende seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Al sinds de eerste aflevering pakt ze uit met een veelzijdig pakket aan kennis en intelligentie, kleurt ze het scherm met piekfijne outfits en brengt ze met haar goedlachse persoonlijkheid een stevige portie feelgood in meer dan één miljoen Vlaamse huiskamers.

Het resultaat? Zeven gewonnen afleveringen én een nieuw record: als enige kandidaat in de geschiedenis van het quizprogramma stoot de 32-jarige actrice door naar haar dertiende aflevering. Ze steekt daarmee VTM-journalist Julie Colpaert voorbij, die in 2018 strandde in de twaalfde aflevering. Ella’s indrukwekkende prestatie in ‘De Slimste Mens’ oogst veel lof, maar sommige sociale mediagebruikers vinden haar succes ongeloofwaardig.

Doorgestoken kaart

“Doorgestoken kaart” en “Oortje of voorkennis?”, reageren enkele Facebook-gebruikers. “Kan maar moeilijk geloven dat Ella Leyers bijna alle vragen zo vlot kan beantwoorden”, klinkt het elders. Tevens wordt vaak verwezen naar ex-deelnemer Gert Verhulst, die in 2014 zijn elfde aflevering overleefde maar niet kon doorgaan wegens de start van de finaleweken. Dat Verhulst die kans niet kreeg, maakt de prestatie van Leyers minder uniek en impressionant, zo luidt het.

Seksisme

“Hoe is het mogelijk dat men in Vlaanderen bij alles zo achterdochtig is wanneer iemand iets goed kan, of slim of sterk is in iets? Domme jaloezie van verzuurde mensen?” steken anderen Ella een hart onder de riem. Velen vinden het vooral opvallend dat Ella als (blonde) vrouw zo veel kritiek krijgt. “Ja en ’t is een vrouw en al…. Erg verdacht”, reageert iemand ironisch.

Ze noemen de commentaar op haar record ronduit seksistisch, iets wat reacties als “Zal op voorhand al veel antwoorden doorgeschoven krijgen, ze zit bijna mee haar gat Blood dat lokt kijkers” en “haar vuile knieën en de smile van Erik spraken boekdelen!” bevestigen.

View this post on Instagram ‘T IS GEBEURD! Bedankt aan iedereen voor alle lieve berichtjes A post shared by Ella Leyers (@ella.leyers) on Oct 29, 2020 at 2:59pm PDT



Ella zelf zette haar vrouwelijke identiteit al meermaals in de verf tijdens het quizprogramma. Met het oog op het record nam ze donderdagavond gekleed in een roze mantelpakje plaats in de kandidatenstoel, een knipoog naar ‘Elle Woods’ (gespeeld door Reese Witherspoon) uit ‘Legally Blonde’. In die film schudt het zogenaamde ‘domme blondje’ Woods alle stereotiepen van zich af door advocate te worden en een moeilijke rechtszaak te winnen. En blondine Ella? Die “versloeg alle mannen”, zoals ze zelf schrijft in een reactie op haar Instagram-post.

