Het is tegenwoordig schering en inslag, het aantal naaktfoto’s dat we te zien krijgen op sociale media van bekende (en onbekende) personen. Vaak gelekt beeldmateriaal dat eigenlijk het grote publiek niet mocht bereiken, maar regelmatig ook foto’s die bewust online worden geplaatst door de celebrities zelf. Enkele van de bekendste:

Céline Dion

De Canadese zangeres Céline Dion maakte vroeger furore als “die van My Heart Will Go On” en in Las Vegas is ze een graag geziene artieste, maar ook als model stond ze al enkele keren in de spotlights. In 2017 voor Vogue bijvoorbeeld, en daar pakten het modeblad en zijzelf graag mee uit via een behind-the-scenes-foto tijdens de shoot.

John Legend

De 41-jarige zanger John Legend toonde dan weer wat billenwerk op Instagram – om precies te zijn was het zijn vrouw Chrissy Teigen die in 2015 de foto publiceerde – maar de kans is groot dat Legend dat niet zo erg vond en zijn toestemming gaf.

Demi Moore

De Amerikaanse actrice Demi Moore viel enkele jaren geleden dan weer op door een coverfoto van Vanity Fair te delen op sociale media. De foto zelf, waarop een zwangere Moore prijkt, werd genomen in 1991, en werd weer gretig gedeeld in 2016.

Gwyneth Paltrow

Eind september toonde de Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow ook wat meer van zichzelf ter ere van haar verjaardag. “In niets anders dan mijn verjaardagsoutfit vandaag”, zo luidde de begeleidende tekst. Het internet smulde ervan, getuige de meer dan 1 miljoen likes op Instagram.

Justin Bieber

In maart 2016 liet de Canadese zanger Justin Bieber dan weer de harten van puberende tieners op hol slaan na het publiceren van een naaktfoto op Instagram. Een post van zijn blote bips aan het water was goed voor meer dan 2 miljoen likes.

Sofia Vergara

De Colombiaanse actrice Sofia Vergara kennen we vooral van de immens populaire televisieserie Modern Family, maar ook als model verbaasde ze vriend en vijand. Voor het blad Women’s Health ging ze uit de kleren en prijkte ze in “sterk, sexy en naakt” op de cover.

Kourtney Kardashian

Over de Kardashians is al veel inkt gevloeid, niet in het minst over Kourtney Kardashian. Zij toonde, net als Gwyneth Paltrow, haar “birthday suit”, maar was wel eerst. De foto dateert van 2017 en was eveneens goed voor meer dan 1 miljoen hartjes van fans.

Ricky Martin

De Puerto Ricaan Ricky Martin gaf zichzelf bloot tijdens een naar eigen zeggen “momentje in Las Vegas”. Fris uit de douche, gokken we, in zo’n typische motelkamer. De populaire zanger was er in januari 2018 voor een reeks optredens en maakte dat op deze manier bekend.

Lady Gaga

Lady Gaga is niet verlegen om het tonen van een tepel meer of minder, en ook op Instagram post ze regelmatig wat naaktfoto’s. In augustus 2018 publiceerde ze vanuit het niets deze foto, zonder tekst. Of wanneer een beeld meer zegt dan woorden?

Kim Kardashian

Nóg een Kardashian-zusje in deze lijst? Uiteraard, want Kim Kardashian, vrouw van Kanye West, is ook wel te vinden voor een stunt. In oktober 2018 toonde ze haar “bedlook”, al bleek het gewoon om een professionele shoot te gaan.

Foto: Instagram Lady Gaga