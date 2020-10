Op Instagram deelt LeAnn een openhartig bericht, vergezeld van twee naaktfoto’s…

LeAnn Rimes is vooral bekend van haar hit ‘Can’t Fight The Moonlight’. De 38-jarige zangeres kreeg toen ze twee jaar oud was de diagnose ‘psoriasis’.

Sindsdien deed ze er alles aan om de huidaandoening (die roodheid, schilfertjes, jeuk en pijn kan veroorzaken) te verbergen. Tot nu! “Toen ik zes jaar was, was 80% van mijn lichaam bedekt door pijnlijke rode vlekjes”, laat ze weten in het magazine ‘Glamour’.

Verborgen

Toen ze zelf nog kind was, werd er weinig tot niet gesproken over psoriasis. “Niemand praatte hierover”, laat ze weten. “Zeker niet toen ik op m’n elfde mijn eerste platendeal sloot. In de wereld waarin we leefden, mochten onze ‘onvolkomenheden’ niet op de voorgrond komen”, gaat LeAnn verder.

“Wanneer ik in het openbaar was, deed ik alles wat ik kon om het te verbergen”, geeft ze toe. Maar dat doet ze vanaf nu dus niet meer. Kijk maar naar onderstaande foto’s én tekst:

Foto: Instagram – Bron: HLN/The Sun