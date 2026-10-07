Elke uit ‘Blind Getrouwd’ heeft spijt: “Het was een heel paniekerige reactie”

Elke blikt in een interview terug op het akkefietje tussen haar en Denzel. “Uit onzekerheid wist ik totaal niet hoe ik met zijn reactie moest omgaan”, legt ze uit.

Tussen Elke (30) en Denzel (30) gaat het opnieuw iets beter, maar onlangs beleefden ze wel een dieptepunt. Denzel wou naar de Formule 1 kijken, maar door longproblemen lukte dat niet. De sfeer sloeg nadien helemaal om. Ze spraken die avond nog amper tegen elkaar en Elke leek Denzel te ontwijken én barstte nadien in tranen uit. “We kenden elkaar pas tien dagen, kwamen net van huwelijksreis en zaten samen in een vreemd appartement. Als het schuurt, kun je niet even naar huis om stoom af te blazen. Dat maakte het extra heftig”, vertelt ze in TV Familie.

Geruststellen

Achteraf bekeken heeft Elke spijt van haar emotionele reactie. “Het was een heel paniekerige reactie, terwijl het uiteindelijk om iets banaals ging. Op huwelijksreis was hij degene die alles relativeerde en mij geruststelde als ik in paniek schoot. Dat hij daar zo lang in bleef hangen, overviel me dus wat. Uit onzekerheid wist ik totaal niet hoe ik met zijn reactie moest omgaan”, klinkt het.

Leerschool

Haar aanpak was dus niet de juiste en dat gaf Denzel ook aan. “Dat had ik inderdaad fout ingeschat. Ik ging ervan uit dat hij dat nodig had, omdat die aanpak bij mij zou werken. Maar bij Denzel werkte het juist averechts. Ik zie het als een leerschool, al blijft het lastig om in iemands hoofd te kijken. Het werd me gewoon even te veel. Ik vind het heel lastig als ik merk dat ik iets verkeerd heb gedaan zonder het te beseffen. Denzel zei dat er niets aan de hand was, maar aan zijn gezicht zag ik dat hij ergens mee zat. Onze communicatie liep op dat moment niet lekker. Ik heb nu geleerd om hem dan rustig de tijd te geven tot hij er zelf over wil praten”, aldus Elke.

Nog niet verliefd

Benieuwd hoe het zal aflopen tussen de twee. Denzel maakte eerder al duidelijk dat hij wel verliefd zou kunnen worden op Elke, maar dat het gevoel er nog niet was. Daarin volgde Elke hem. “We zagen allebei potentieel, maar ook verschillen die het uitdagend maken. Toch waren we heel graag bij elkaar. Het is logisch dat je na tien dagen nog niet smoorverliefd bent. Liefde moet kunnen groeien. Hoe? Door bij de ander het gevoel van thuiskomen te creëren”, besluit ze.

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