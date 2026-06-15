Elizabeth Hurley viert verjaardag met bikinifoto: “Je wordt alleen maar mooier!” (foto)

Elizabeth Hurley heeft haar verjaardag in stijl gevierd. “Tijdloze schoonheid”, klinkt het in de reacties.

Vorige week woensdag blies Elizabeth Hurley 61 kaarsjes uit. De Britse actrice en model vierde haar grote dag op een jacht op een exotische bestemming. Ze deelde een kiekje ervan op Instagram. Daarop draagt ze een felgele bikini met fijne bandjes en subtiele gouden details.

Spannender leven dan vroeger

De sympathieke brunette legt in het bijschrift uit dat ze nooit zo gelukkig is geweest als vandaag. “Gelukkige verjaardag aan mezelf! Vroeger dacht ik dat het leven minder spannend zou worden naarmate ik ouder werd, maar het tegendeel is waar. Ik geniet meer dan ooit van het leven. Ik ben ontzettend dankbaar voor mijn geweldige vrienden, familie, fans en volgers. Jullie maken alles zoveel mooier. Dit jaar was nu al een fantastische rit en ik kijk uit naar wat er nog komt!”, schrijft ze.

Inspiratie

In de reacties klinkt alleen maar bewondering. “Jij bent een inspiratie!”, “Tijdloze schoonheid”, “Je wordt alleen maar mooier!”, “Je ziet er geen dag ouder uit dan 30. Je huid is fantastisch”, en “Je ziet er prachtig uit, hebt een spectaculair lichaam en bent een ontzettend sensuele vrouw”, reageren haar miljoenen volgers.

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