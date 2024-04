Elisabeth Lucie Baeten steekt vanop vakantie de draak met terugkerende Conner Rousseau: “Hilarisch!” (video)

De comeback van Conner Rousseau maakt heel wat los, ook bij ‘Katrien van Politiek PR’.

Woensdag raakte bekend dat Conner Rousseau na vijf maanden radiostilte terugkeert naar de politiek. Hij wordt lijstduwer op de Oost-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement. Een opmerkelijke keuze die ook Elisabeth Lucie Baeten niet ontgaan is, of toch tenminste haar typetje ‘Katrien van Politiek PR’ niet.

Niet vergeten

Elisabeth geniet momenteel immers van een welverdiende vakantie in Spanje. Wie ‘Politiek PR’ telefonisch probeert te bereiken, krijgt meteen het automatisch antwoordapparaat te horen. En dat is niet mals voor Conner Rousseau. “Indien u belt in verband met alcoholmisbruik, grensoverschrijdend gedrag of urinering op plekken die daar niet voor bedoeld zijn, volg dan de standaardprocedure op onze website. Indien u belt als ex-partijvoorzitter die een comeback maakt en die zelf misschien denkt dat de pagina omgeslagen is, maar voor heel veel mensen is dat eigenlijk niet hé, want het is toch redelijk ernstig hé wat er daar gebeurd is, racisme en seksisme en zo, ja de mensen zijn dat toch nog niet vergeten, nee. En dat half jaartje vakantie, wat maakt dat eigenlijk uit, hé. En die misschien niet meer te veel op café moet gaan, haak dan in”, klinkt het.

Lachende volgers

Het filmpje zorgt voor heel wat hilariteit in de reacties. “Zalig! Helemaal mijn reactie toen ik het hoorde”, “Al is het natuurlijk eigenlijk om te janken…”, “Hilarisch!”, “Hahaha die ‘haak dan in’”, “Geweldig! Geniet van uw vakantie”, “Zelfs op vakantie stelt ze niet teleur”, en “Fan van de filmpjes maar op een gegeven moment mag de pagina ook wel eens omgedraaid worden. Er wordt niemand beter van iemand in de hoek te blijven duwen na een fout gemaakt te hebben. Iedereen maakt fouten”, wordt er onder meer gereageerd.

