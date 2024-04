Voormalige Lasgo-zangeres Evi Goffin deelt bikinifoto, maar volgers waarschuwen haar: “Voorzichtig!”

Hoe graag we de zon ook zien, het blijft altijd oppassen geblazen. Dat raden de volgers van Evi Goffin haar aan nadat ze een vakantiekiekje deelde.

Evi Goffin vertoeft momenteel in Egypte, waar de zon de temperatuur opdrijft tot gemiddeld 30 graden. De 43-jargie zangeres en presentatrice – die we vooral kennen van het danceproject Lasgo, waar ze van 2001 tot 2008 deel uitmaakte – geniet daar van alle rust en kalmte aan het zwembad. Op Instagram postte ze een selfie waarop ze in bikini duidelijk een tijdje in de zon gelegen heeft. “Sunkiss(ed)”, schrijft ze erbij.

Smeren

Naast de vele complimenten wijzen sommige volgers haar op de gevaren van te lang aan een stuk te zonnen. “Je bent een beetje verbrand. Wees voorzichtig!”, “Vergeet niet te smeren, hé. Genieten maar!”, “Da’s saignant zeg ik”, en “Dat voel je wel”, klinkt het lichtjes ongerust.

Foto: Instagram