Paris Hilton pakt uit met gewaagde outfit: “Sexy!” (foto’s)

Op Instagram pakt Paris Hilton uit met een wel erg opvallende outfit.

Met maar liefst 26,4 miljoen volgers doet de dame het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste.

We zien Paris Hilton poseren in een behoorlijk gewaagde outfit. “Ik krijg maar niet genoeg van deze look”, voegt ze aan één van de plaatjes toe. En haar fans duidelijk ook niet, want die laten nu massaal van zich horen. Dat blijkt uit de vele commentaren.

“Sexy!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Sexy”, klinkt het. “Iconisch”, gaat het verder. “Heet”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Paris Hilton juist gedeeld heeft. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.