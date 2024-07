Eline De Munck deelt borstvoedingsfoto: “Zo krachtig!”

Eline De Munck heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

De onderneemster heeft tot op heden al zo’n goeie 190.000 volgers verzameld op het sociale netwerk. Regelmatig pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien hoe Eline De Munck borstvoeding geeft aan haar dochtertje Colette. Het mooie plaatje hoort thuis in een reeks foto’s die in juli gemaakt werden. Fans van Eline zijn er snel bij om te zeggen wat ze van de beelden vinden.

“Zo krachtig!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Ik hou van jouw borstvoedingsfoto’s… Zo krachtig”, klinkt het. “Je bent een fantastische mama. Zo mooi om te zien ❤️❤️”, gaat het verder. “Zalig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.