Joyce De Troch pakt uit met nieuwe bikinifoto: “Jij bent zo mooi!”

Op vakantie genieten van een goed boek… Da’s nooit een slecht plan!

Dat vindt ook Joyce De Troch, als we haar nieuwste Instagrampost mogen geloven. Met een meer dan fraaie 27.400 volgers doet ze het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. Met enige regelmaat post ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders…

We zien Joyce De Troch in bikini een spannend boek lezen. “Ondergedompeld in de spanning van Amor en de schaduw van mijne parasol 🏖️”, schrijft ze onder meer bij het prentje. En haar fans? Die zijn er snel bij om van zich te laten horen.

“Jij bent zo mooi!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Jij bent zo mooi”, klinkt het. “Toffe bezigheid”, gaat het verder. “Topper”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen, denken we dan!