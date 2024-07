Julie Vermeire poseert in bikini én deelt intiem moment: “Knappe dame!” (foto’s)

Zomerse taferelen op de Instagram-pagina van Julie Vermeire.

Met een straffe 266.000 volgers doet Julie het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto’s op haar pagina plaatste.

Eerst zien we Julie Vermeire in bikini poseren. Nadien volgt nog een intieme kus met haar partner Laurins Dursin. “Sunkissed 🧡🌞”, lezen we bij het eerste fotoalbum. “Salty kisses🌊💗”, voegt ze aan het romantische prentje toe. En fans van de dame? Die zijn maar wat blij met wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Knappe dame!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Knappe dame”, klinkt het. “Knapperd”, gaat het verder. “Een prachtige stel”, schrijft een laatste volger nog. Hoog tijd dus om te kijken naar wat Julie Vermeire zoal gedeeld heeft. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer te zien.