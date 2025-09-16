Dries Mertens deelt leuke (bikini)foto’s van jarige Kat Kerkhofs: “Mooi!”

Er was er onlangs eentje jarig!

Op 12 september vierde Kat Kerkhofs haar 37ste verjaardag. En dat werd onder anderen door Dries Mertens stevig in de kijker gezet. Met niet minder dan 3.3 miljoen volgers doet de voormalige topvoetballer het uitermate goed op het populaire sociale netwerk. Het is dan ook logisch dat hij daar regelmatig nieuwe beelden uit zijn dagelijkse leven deelt.

Maar deze keer dus een reeks foto’s met Kat Kerkhofs in de hoofdrol. “Please, don’t ever change ❤️”, schrijft hij bij de plaatjes. En zijn fans? Die zijn duidelijk onder de indruk van wat ze te zien krijgen.

“Mooi!”

Al vlug stromen de lovende reacties binnen. “Gelukkige verjaardag”, klinkt het meermaals. “Mooi”, gaat het verder. “❤️🎂❤️”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even naar wat Dries juist gedeeld heeft en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien!