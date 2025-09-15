Camila Cabello pakt uit met nieuwe selfie: “Schoonheid!” (foto)

Op Instagram toont Camila Cabello wat nieuws.

Dat is iets wat de immens populaire zangeres wel vaker doet, want ze heeft zo’n 63.9 miljoen volgers op het sociale netwerk. Beelden uit haar dagelijkse leven passeren ginds dus vaak de revue.

Deze keer gaat het om een leuke selfie. Het thema? Brazilië! En haar vele fans? Die zijn duidelijk blij met wat ze te zien krijgen.

“Schoonheid!”

Naast de post staan veel lovende reacties. “Schoonheid”, klinkt het. “❤️❤️❤️”, gaat het verder. “Prinses”, besluit een laatste volger nog. Kijk maar even naar wat Camila Cabello gedeeld heeft: