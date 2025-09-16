Actrice Jenna Ortega straalt in gewaagde outfit: “Perfectie!” (foto’s)

Jenna Ortega weet haar fans weer aardig te verbazen.

Dat er op de Emmy’s veel schoon volk de revue passeert, is al langer het geval. En dat velen hun uiterste best doen om in een opvallende outfit op de rode loper te poseren, is ook niet nieuw.

Zo ook actrice Jenna Ortega. Dat bewijst ze nu op Instagram, waar ze maar liefst 39.3 miljoen volgers heeft. De 22-jarige dame, onder andere gekend van haar acteerwerk in ‘Wednesday’, deelt op het sociale netwerk wel vaker nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is dus ook nu weer niet anders.

“Perfectie!”

Naast een kleine bedanking voegt Jenna zelf niet gek veel toe aan het fotoalbum. Maar haar fans doen dat wel! “Perfectie”, klinkt het. “Koningin”, gaat het verder. “Ik val bijna flauw”, besluit een laatste volger. Kijk maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.