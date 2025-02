Doet grootte van mannelijk lid ertoe? Gert Verhulst heeft hilarisch antwoord in huis (video)

Geestig momentje tijdens ‘De Tafel van Gert’ wanneer het erover gaat of size matters…

Maandagavond werd in ‘De Tafel van Gert’ gevraagd of penislengte belangrijk is. De zes gasten reageerden netjes in evenwicht: drie vonden van wel, de rest niet. Wanneer presentator Gert Verhulst aan comedian Roosje Pertz – die nee stemde – vraagt of het een rare vraag is, antwoordt ze het volgende: “Ja, het is een rare vraag. Ik ben al heel lang getrouwd. Het is gewoon de grootte van de portemonnee die telt, toch?”, klinkt het.

Knipoog van Gert

Het publiek en Gert kunnen haar antwoord wel smaken, maar dan moest het beste nog komen van de 57-jarige mediaondernemer zelf. “Soms gaan de twee samen, hoor”, repliceert hij. Met als gevolg dat de ganse zaal in lachen uitbarst. “Ik zeg niets”, knipoogt Gert nog.

Foto: Play4