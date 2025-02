Vriendin van Wout Bru verbaast volgers in bikini: “Heel mooi!” (foto)

Natassia Van Kerkvoorde, de verloofde van topchef Wout Bru, heeft een leuke vakantiefoto gedeeld.

Natassia Van Kerkvoorde trok vorige week met haar gezin naar Zuid-Afrika. De 33-jarige mama van twee, die we vooral kennen van ‘Expeditie Robinson’, genoot er volop van zon, zee en strand. Het is daar momenteel een pak warmer dan hier, in die mate dat ze zelfs kon zonnen in haar bikini. Daar deelde ze een prachtige foto van op Instagram. “Je mag me maar voor één ding storen: om me te bellen en te zeggen dat de zon schijnt”, knipoogt ze bij het kiekje.

Complimenten

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Heel mooi!”, “Prachtige bikinibabe”, en “Hallo zeg!”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram