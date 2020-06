De Amerikaanse zangeres Beyoncé heeft een open brief geschreven naar de procureur-generaal van Kentucky. Daarin vraagt ze om de agenten die de 26-jarige zwarte vrouw Breonna Taylor in haar eigen appartement hebben doodgeschoten te arresteren en te ontslaan. Dit incident vond al in maart plaats, maar tot nu toe werd niemand veroordeeld.

Sinds de dood van Afro-Amerikaan George Floyd lopen de gemoederen in Amerika en in de rest van de wereld hoog op. De ‘Black Lives Matter’-beweging wil een einde maken aan racisme en specifiek aan het vele politiegeweld tegen zwarte mensen. Ook zangeres Beyoncé smeekt in een open brief aan de procureur-generaal van Kentucky, Daniel Cameron, om gerechtigheid voor de zwarte vrouw Breonna Taylor. Op 13 maart werd ze zonder enige aanleiding doodgeschoten door de politie en er is nog altijd niemand veroordeeld voor haar dood.

Onterechte moord

De politie viel het appartement van Taylor onaangekondigd binnen omwille van een onderzoek in verband met drugshandel. De agenten hadden een vermoeden dat zij in deze zaak betrokken was, omdat haar ex-vriend deel uitmaakte van een drugsbende en zopas was opgepakt. De huidige vriend van Taylor, Kenneth Walker, voelde zich bedreigd en hij dacht dat het indringers en geen agenten waren die hun appartement binnenvielen. Daarom haalde hij zijn geweer boven en begon hij te schieten. De agenten schoten terug en acht van de twintig afgevuurde kogels kwamen terecht op Taylor. Uiteindelijk hebben ze geen drugs gevonden, maar de jonge vrouw is wel meteen ter plaatse overleden en Walker werd opgepakt voor poging tot moord. Ze lieten hem uiteindelijk wel weer vrij.

De betrokken agenten werden tot nu toe nooit veroordeeld voor de dood van Taylor en het verslag over de feiten was erg beknopt en onvolledig. Nergens werd vermeld dat Taylor ter plaatse is overleden als gevolg van het wangedrag van de politie. De moordenaars zijn enkel overgeplaatst naar een administratieve functie en verder werd alles in de doofpot gestoken.

Open brief

Beyoncé wil het hier absoluut niet bij laten en op de verjaardag van Taylor postte ze een tekening van haar op Instagram met de tekst “Justice for Breonna”. Ze deelde ook de link met de verwijzing naar haar open brief waarin ze gerechtigheid vraagt voor de zwarte vrouw en de arrestatie en ontslag van de betrokken agenten eist. Concreet verwacht de populaire zangeres drie dingen: “1) Veroordeel Jonathan Mattingly, Myles Cosgrove en Brett Hankison. 2) Zorg voor transparantie in het onderzoek en de vervolging van deze agenten. 3) Onderzoek de reactie van hun politieafdeling op de moord op Breonna Taylor, net als de alomtegenwoordige praktijken die als gevolg hebben dat herhaaldelijk zwarte burgers om het leven komen.”

Met deze brief wil Beyoncé dat er een einde komt aan het politiegeweld tegen zwarte mensen en dat er eindelijk eens actie ondernomen wordt. “Bij elke dood van een zwarte persoon door de handen van de politie, zijn er eigenlijk twee echte tragedies: de dood zelf, en het gebrek aan actie die erop volgt”, valt verder te lezen. “Dit is je kans om dit patroon te doorbreken. Neem snel en beslissend actie door de agenten te arresteren. De komende drie maanden kunnen niet zoals de afgelopen drie zijn.”

Het bericht Beyoncé schrijft open brief over vermoorde zwarte vrouw: “Veroordeel de agenten” verscheen eerst op Metro.