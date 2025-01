Dit is de nieuwe, 24 jaar jongere vriendin van Stany Crets (foto’s)

Regisseur Stany Crets heeft opnieuw de liefde gevonden. Dat bevestigde hij aan Dag Allemaal.

Twee jaar geleden deelden Stany Crets en Ann Van den Broeck mee dat ze – na een relatie van twaalf jaar – niet langer een koppel vormden. Inmiddels heeft de 60-jarige acteur en regisseur een nieuwe vrouw in zijn leven, zo weet Dag Allemaal. De gelukkige is Ellen Houck, een 36-jarige danseres die je misschien nog kent door haar deelname aan ‘So You Think You Can Dance’ in 2013.

Samenwerking

Vermoedelijk sloeg de vonk over tijdens het werk, want de twee werkten al meermaals samen, onder meer in zijn theatervoorstelling ‘Winterrevue’. Bovendien is Ellen de assistent-choreografe bij entertainmentbedrijf Deep Bridge, waar Stany als huisregisseur fungeert. We wensen het koppel veel geluk toe samen!

Foto: Shutterstock