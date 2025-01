Cardi B laat piercing zetten op wel héél intieme plek: “Waarom zou je zoiets doen?!” (foto)

De Amerikaanse rapper Cardi B heeft zich laten piercen op een opvallende plek. Haar fans geloofden haar eerst niet, maar ze bewees het meteen met een foto.

“Dusss… Ik heb mijn bilspleet laten piercen”, tweette Cardi B maandag. Geen kat die haar geloofde, want het is niet bepaald een handige plek voor een piercing. Toch blijkt de 32-jarige rapper de waarheid te spreken, want even later deelde ze simpelweg een kiekje van haar achterwerk inclusief piercing. “Lieg ik ooit?”, voegde ze eraan toe.

Gefronste wenkbrauwen

Haar volgers zijn onder de indruk, al hebben enkelen er toch hun bedenkingen bij. “Wat is de reden hiervoor?”, “Ik wist niet eens dat dit mogelijk was”, “Dat meen je niet!”, en “Waarom zou je zoiets doen?!”, wordt er gereageerd. “Het is vast een ‘pain in the ass’”, knipoogt een laatste volger.

Foto: Instagram