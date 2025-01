Miguel Wiels doet straffe onthulling over populaire K3-liedjes: “Daar gaat mijn jeugd!”

Componist en tekstschrijver Miguel Wiels heeft enkele opvallende onthullingen gedaan over drie bekende K3-liedjes waardoor je er nooit meer op dezelfde manier naar zal kunnen luisteren.

‘Alle Kleuren’, ‘Heyah Mama’, ‘Kuma He’… Stuk voor stuk K3-liedjes die grijsgedraaid werden op de radio. Muzikaal brein achter de nummers was Miguel Wiels, die van 1998 tot 2021 liedjes maakte voor het populaire meidentrio. In het Nederlandse praatprogramma ‘RTL Talkshow’ deed hij echter enkele geheimen uit de doeken.

Alle Kleuren

Zo had ‘Alle Kleuren’ helemaal anders kunnen klinken. De zin ‘Van Afrika tot in Amerika’ zou aanvankelijk ‘Fatima, Mohamed, Abdoellah’ geweest zijn. “Ik had allemaal internationale namen verzonnen. Van waar je ook ter wereld bent: we zijn allemaal samen. Tot mijn kompaan zei dat het toch een beetje moeilijk was om mee te zingen”, legt Wiels uit.

Heyah Mama

Ook over ‘Heyah Mama’ onthulde hij een leuk weetje. Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat die woorden gezongen werden. “Ik zat op een avond in mijn pyjama en ik maakte een liedje. Ik verzon: ‘Heyah heyah mama niyehoh’, een soort vultekst om een idee te krijgen van het liedje. We probeerden er een tekst op te verzinnen, maar we vonden niets”, klinkt het. Het bleef uiteindelijk dus bij ‘Heyah Mama’.

Kuma He

Tot slot is ‘Kuma He’ een stuk seksueler dan we allemaal dachten. “We wilden een soort Afrikaans taaltje verzinnen dat voor ons wel iets betekende. We kwamen op de tekst: ‘Kuma he, Kuma he’. Dus ‘Kom maar hier, kom maar hier’. En dan verder in het refrein gaat het: ‘Papoewee, mamoewee’ (papa en mama), ‘Boem boem fi bamboewee’ (bedrijven de liefde en maken een baby)”, besluit hij.

Jeugd verpest

Het bewuste fragment uit het praatprogramma werd gedeeld op de Instagrampagina van MNM. Daar schrikken sommigen er toch wel van. “Ja, daar gaat mijn jeugd!”, en “Mijn jeugd is net verpest”, lezen we onder meer in de reacties.

