‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme poseert in doorschijnende outfit: “Klassevol én sensueel!” (foto’s)

Enkele weken geleden straalde Evelien Van Hamme in een sensuele fotoshoot op Instagram. Nu doet ze dat nog eens over, maar dan in een andere setting. De 42-jarige actrice, die we vooral kennen als Tinne in de Vlaamse fictiereeks ‘Dertigers’, wentelde zich in een donkere outfit met dunne stof en liet zich vervolgens vakkundig vereeuwigen.

Zelfvertrouwen

En óf het resultaat in de smaak valt bij haar duizenden volgers. “Gewoonweg prachtig! Ik hoop dat je je net zo voelt als je eruitziet: stralend van geluk!”, “Dit is wel heel mooi, je bent echt fotogeniek!”, “Klassevol én sensueel!”, “Zo mooi! Blijf doen wat je doet. Je bent een inspiratiebron voor zoveel vrouwen!”, en “Wauw, zoveel zelfvertrouwen! Jaloers”, is slechts een greep uit de vele positieve reacties.

Foto: Instagram