Eline De Munck toont hoe snel haar lichaam hersteld is van zwangerschap: “Wat een contrast!” (foto’s)

Eline De Munck heeft enkele foto’s gedeeld van tijdens haar zwangerschap en hoe ze er nu uitziet. “Terug een mooie slanke lijn!”, bewonderen haar volgers haar.

In maart werd Eline De Munck voor het eerst mama. Ze beviel van een dochtertje dat luistert naar de naam Colette. De 36-jarige oprichtster van het brillenmerk ‘Odette Lunettes’ blikt op Instagram terug naar toen ze hoogzwanger was en vergelijkt de foto’s met nu. “9 months in versus 9 months out”, schrijft ze bij de kiekjes.

Even mooi

Haar lichaam is duidelijk volledig hersteld van de zwangerschap. Dat zien haar bijna 200.000 volgers ook. “Wauw, wat een contrast en chapeau: terug een mooie slanke lijn!”, “Prachtige mama”, “Zalig, zoetie! Je ziet er stralend uit, zowel zwanger als postnataal”, “Topper”, “In allebei de ‘fases’ even mooi!”, en “Veel succes! Je gaat een super moeder zijn”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram