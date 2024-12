Hoogzwangere vrouw van Regi Penxten toont nog een laatste keer haar bolle buik: “Zo mooi!” (foto)

Kristel Hubeny, de vrouw van Regi Penxten, heeft een pracht van een foto gedeeld van haar ronde buik. “Hoe mooi zwanger kan je zijn?!”, klinkt het in de reacties.

Nog eventjes aftellen en dan mogen Kristel Hubeny en Regi Penxten hun eerste kindje samen verwelkomen. Kristel is met haar 37 weken inmiddels hoogzwanger en de kans bestaat dus dat ze een kerstkindje krijgen. De 35-jarige logopediste postte op Instagram een kiekje van haar bolle buik. “LAST ONE! 37 zalige, en nog 3 pittige weken. Klaar voor”, glundert ze bij de foto.

Aftellen

Haar bijna 30.000 volgers praten haar alvast veel moed in. “Mooiste buik ooit! Succes met de laatste loodjes en geniet nog”, “Aftellen”, “Hoe mooi zwanger kan je zijn?!”, “Prachtige zwangerschap! Nog even doorbijten. Veel moed”, en “Zo mooi!”, laten ze in de reacties weten.

Foto: Instagram