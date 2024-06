‘Dertigers’-actrice Evelien Van Hamme poseert in badpak: “Weeral in topvorm!” (foto)

Evelien Van Hamme heeft een leuke foto gedeeld waarop ze in badpak te zien is. “Je ziet er fantastisch uit!”, klinkt het in de reacties.

Evelien Van Hamme kennen we vooral van haar rol als de bedrogen echtgenote Tinne in de Vlaamse fictiereeks ‘Dertigers’. De 42-jarige actrice postte op Instagram een kiekje waarop ze badkleding draagt. “Deze badjuffrouw is klaar voor het zonnetje!”, knipoogt ze erbij.

Complimenten

Haar bijna 40.000 volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Knapperd!”, “Zo mooi”, “Weeral in topvorm!”, “Je ziet er fantastisch uit!”, en “Prachtige topvrouw”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram