Zita Wauters ziet er plots anders uit: “Staat je echt goed!” (foto)

Zita Wauters heeft zich een andere look aangemeten door haar kapsel te kleuren. “Wauw, jij wordt met de seconde nóg mooier”, reageren haar volgers enthousiast.

We zijn gewend om Zita Wauters met een blonde coupe te zien, maar nu heeft ze een kleine metamorfose ondergaan. De 19-jarige dochter van Koen Wauters en Valerie De Booser liet haar blonde lokken kastanjebruin kleuren en deelde het resultaat op Instagram.

Bewondering

Haar 193.000 volgers zijn alvast overtuigd van haar nieuwe look, zo lezen we in de reacties. “Zo mooi jouw nieuwe look”, “Amai, die haarkleur staat je ook goed”, “Bruine haartjes”, “Wauw, jij wordt met de seconde nóg mooier”, “Je haar gekleurd? Net de jongere zus van je mama”, en “Staat je echt goed!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram