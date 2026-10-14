Valentine Besard straalt in elegante outfits: “Veel jonge dames kunnen daar iets van opsteken!” (foto’s)

Valentine Besard heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze erg stijlvol gekleed is. “Pure klasse!”, klinkt het vol bewondering.

Valentine Besard werd onlangs gekroond tot Miss West-Vlaanderen en wie weet mogen we haar binnen enkele maanden Miss België noemen. De 21-jarige vriendin van Ruben Van Gucht doet daarnaast ook modellenwerk en was onlangs te gast op een evenement van het Belgische modemerk March23. Ze postte enkele kiekjes op Instagram waarop ze bewijst dat ze gevoel voor stijl heeft. “Bedankt voor de uitnodiging, March23!”, schrijft ze erbij.

Pure klasse

In de reacties wordt volop met complimenten gestrooid. “Prachtig!”, “Ik ben een superfan van Véronique De Kock! Knap, enorm veel stijl en klasse, een echte duizendpoot… Ik hou ervan! Jij mag daar dus naast staan, hé, Valentine! Heel mooi, jouw modellenwerk. Pure klasse!”, “Wauw!”, “Knappie!” en “Knap en stijlvol gekleed! Veel jonge dames zouden daar iets van kunnen opsteken”, lezen we onder meer.

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Foto: Instagram