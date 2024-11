‘De Slimste Mens’-revelatie Daphne Agten over naakt poseren: “Ik heb geen schaamte”

Daphne Agten praat in een interview openhartig over haar bijberoep als naaktmodel. “Naakt poseren klinkt heel speciaal en zelfs exotisch, maar is eigenlijk heel saai. En het is helemaal niet moeilijk om de grens met erotiek duidelijk af te bakenen”, klinkt het.

Ze zit al aan haar zevende deelname in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en is door haar onomwonden eerlijkheid een graag geziene gast in het populaire quizprogramma. Mocht je Daphne Agten nog niet kennen, dan kan je haar als actrice aan het werk zien in onder meer ‘Holy Rosita’ en ‘De man uit Rome’. Maar naast actrice klust de 34-jarige Limburgse brunette ook bij als naaktmodel.

Rare kronkel

Dat vertelde ze in haar eerste deelname van ‘De Slimste Mens’, al leek ze meteen spijt te hebben van die uitspraak. “Ik weet niet of ik dat hierna nog wel kan zijn”, vulde ze toen aan. Toch bekijkt ze dat nu anders, zo legt ze uit in Het Laatste Nieuws. “Dat heb ik inderdaad gezegd, maar daar heb ik nu spijt van. Want dat was een rare kronkel. Alsof ik dat na een tv-optreden niet meer zou kunnen. Wel dus. Net zoals sommigen me suggereerden om mijn sociale media in de aanloop naar ‘De Slimste Mens ter Wereld’ wat op te kuisen en sommige foto’s te verwijderen. Heb ik niet gedaan. De enige reden waarom ik misschien wat minder als naaktmodel zou werken, is het gebrek aan tijd. Maar als die er genoeg is, blijf ik dat gewoon doen. Waarom ook niet? Ik heb geen schaamte. In ‘Holy Rosita’ zaten ook een paar naaktscènes, waar ik geen enkel probleem mee had. Een naakt lichaam beschouw ik als een tool, net zoals mijn stem. Naakt kan ook gewoon ‘ondramatisch’ zijn”, luidt het.

Studiemateriaal

Naaktmodel staan doet ze niet zelden. Integendeel, in de coronaperiode vulde ze haar dagen ermee. “Tijdens corona heb ik in twee jaar tijd toch zo’n 300 naaktsessies van 1 tot 3 uur gedaan. Gezien de striktere regels toen, waren de meeste wel online en voor een camera. Waarom ook niet? Ik had toch niks anders te doen en wilde me vooral niet vervelen. Vandaag poseer ik nog steeds naakt voor schilders, tekenaars, fotografen … Soms willen die een portret van mij maken, maar soms ben ik gewoon studiemateriaal, zodat ze wat kunnen oefenen op het vlak van de spieren of vormen. Ik doe ook modeshoots. Ik poseer graag naakt, want dat verschilt weinig van acteren”, aldus Daphne.

Geen grensvervaging

Naakt poseren heeft overigens niets met erotiek te maken, zo legt ze uit. “Naakt poseren klinkt heel speciaal en zelfs exotisch, maar is eigenlijk heel saai. En het is helemaal niet moeilijk om de grens met erotiek duidelijk af te bakenen. Bij erotiek is er een andere intentie. Ik heb bij al mijn naaktopdrachten nog nooit gedacht: ‘Oei, nu vervaagt de grens toch wel een beetje en hier voel ik me wat ongemakkelijk bij’. Het was altijd heel duidelijk wat er van mij verwacht en gevraagd werd en dat bleef altijd correct”, besluit ze.

Foto: Play4