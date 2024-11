Vreselijk nieuws voor Emma Heesters: “Ik heb er vertrouwen in dat ik weer gezond zal zijn”

De Nederlandse zangeres Emma Heesters heeft baarmoederhalskanker. Dat deelde ze mee op Instagram.

“Ik wil graag iets persoonlijks met jullie delen”, begint Emma Heesters haar emotionele video op Instagram. De 28-jarige zangeres, die enkele bekende liedjes zingt met Metejoor en Maksim, legt uit dat begin vorige maand ontdekt werd dat ze baarmoederhalskanker heeft. “Dit was natuurlijk een enorme schok. De afgelopen weken waren intens, want de ene dag zat ik in het ziekenhuis en de andere dag stond ik op te treden voor volle zalen. Het gaf me zoveel energie en kracht om op het podium te staan, maar vanbinnen was het natuurlijk een emotionele rollercoaster. De komende maanden moet ik chemotherapie ondergaan”, klinkt het.

Concerten afzeggen

Door de behandeling zal ze een aantal optredens moeten annuleren. “Ik weet niet hoe de komende weken er voor mij uit zullen zien, maar wat ik wél weet is dat ik mijn lichaam de beste kans wil geven om zo goed mogelijk te reageren op de behandeling. Hierdoor ben ik helaas genoodzaakt om mijn agenda de komende drie maanden leeg te maken. Ik heb er vertrouwen in dat ik weer gezond zal zijn en als het zover is, heb ik er ontzettend veel zin in om jullie weer vooraan te zien bij mijn optredens”, besluit ze.

Hart onder de riem

Emma kan rekenen op heel wat steun van haar volgers. “Lieve schat, wat schrik ik hier van. Alle liefde en kracht voor jou. Denk aan jezelf”, “Ik wens je heel veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd! Ik denk aan je!”, en “Lieve Emma, heel veel sterkte gewenst om je behandeling te ondergaan en weer gezond te worden. We denken aan je. Liefs van ons allemaal”, wordt er gereageerd.

