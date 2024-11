‘De Buurtpolitie’-actrice Liandra Sadzo imponeert volgers in bikini: “Je bent zo mooi!” (foto)

Liandra Sadzo heeft een prachtige vakantiefoto gedeeld. Ze wordt overladen met complimenten.

Liandra Sadzo kennen we vooral van haar rol als inspecteur Louise Mertens in ‘De Buurtpolitie’. De 25-jarige brunette ging onlangs op vakantie naar Griekenland, waar ze van het zalige weer genoot. Om haar volgers een idee te geven van de zomerse sfeer, postte ze een kiekje waarop ze poseert in bikini.

Pareltje

Vrijwel meteen stroomden de positieve reacties binnen. “Je ziet er prachtig uit”, “Wat een pareltje”, “Je bent zo mooi!”, “Knapperd”, en “Wauw, je straalt!”, is slechts een greep uit de vele reacties.

Foto: Instagram