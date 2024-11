Pauline De Vos blikt met bikinifoto’s terug op vakantie: “Wat een verschijning!”

Pauline De Vos, de ex-vriendin van Junior Planckaert, straalt op Instagram in enkele zomerse kiekjes. “Hele mooie foto’s van een mooie vrouw”, klinkt het in de reacties.

Nu het volop herfst is, kan het soms deugd doen om terug te denken aan die zonnige momenten in de zomervakantie. Dat is exact wat Pauline De Vos op Instagram doet. De 26-jarige brunette – die twee jaar een koppel vormde met Junior Planckaert, maar afgelopen zomer liet weten dat hun relatie voorbij is – droomt met enkele bikinifoto’s terug naar ontspannende momenten aan het zwembad in een zuiderse vakantiebestemming. “Over enkele weken terug in volle zon. Ik kan niet wachten”, schrijft ze erbij.

Bewondering

Haar meer dan 40.000 volgers reageren stuk voor stuk lovend op de foto’s. “Wow, zo mooi”, “Staat je beeldig”, “Wow, dat lijntje! En mooie bikini”, “Topper!”, “Wat een verschijning!”, en “Heel mooie foto’s van een mooie vrouw”, luidt het in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram