An Lemmens poseert in jacuzzi: “Geniet!” (foto)

An Lemmens heeft een leuke foto gedeeld waarop ze geniet van een heerlijke jacuzzi.

Fans van het VTM-programma ‘B&B zoekt Lief’ mogen al beginnen uitkijken naar een nieuw seizoen. Presentatrice An Lemmens vertoeft momenteel met de rest van de crew in Mexico voor de opnames van het vierde seizoen.

Ontspannen

Dat het niet altijd werken geblazen is, bewijst de 44-jarige blondine met een foto waarop ze met haar collega’s in een jacuzzi zit. ‘Temptation’, knipoogt ze erbij. “Awel ja, ik zal hier wel bevriezen! Geniet ervan!”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram