Candice uit ‘Blind Getrouwd’ waagt zich in badpak aan sprong van klif: “Straffe vrouw!” (video)

Candice Martens heeft een straf filmpje gedeeld waarin ze van een hoge klif springt. “Bonzend hart, volle adrenaline, maar oh zo magisch”, glundert ze.

“Vertrouwen hebben, loslaten en JUMP!”, klinkt het op de Instagrampagina van Candice Martens. Dat deed de 34-jarige ‘bom van Beveren’ enkele jaren geleden al toen ze zich aan het ‘Blind Getrouwd’-avontuur waagde. Jammer genoeg bleef het sprookje met Marijn niet duren.

Durven springen

Over naar een ander avontuur dan: eentje op de Filipijnen, waar de sympathieke eigenares van kledingwebshop ‘FAZENNA by Candice’ haar mooiste badpak aantrok en van een 15 meter hoge klif het water in plonsde. “Die sprongen in de Filipijnen, van 10m naar crazy 15m… wat een herinnering! Bonzend hart, volle adrenaline, maar oh zo magisch. Het gaat niet alleen om die sprongen, maar om durven springen, ook nu in het leven. Soms brengt een sprong je naar de mooiste plekken. Zou jij deze jumps wagen?”, schrijft ze bij de beelden.

Respect

In de reacties klinkt één en al bewondering voor Candice. “Prachtige vrouw en super dat je je dromen verwezenlijkt”, “Ik zou het niet durven! Brrrr”, “Goed bezig, Candice, wat een zelfvertrouwen. Geloof in jezelf en je komt er wel”, “Straffe vrouw!”, en “Wooooow, dat is serieus dapper zeg”,

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste videobeelden te bekijken.

Foto: Instagram