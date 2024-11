Katja Schuurman trekt gedurfde Catwoman-outfit aan: “Ik herkende je bijna niet” (foto)

Katja Schuurman heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “Dat korte kapsel staat je top!”, reageren haar volgers.

Katja Schuurman kennen we vooral van ‘Costa’, maar je kon ze ook aan het werk zien in onder meer ‘De Mooiste Dag’ en ‘De Mannenmaker’. Zien we de 49-jarige Nederlandse actrice binnenkort in de rol van Catwoman? Wellicht niet, al zou ze alvast niet misstaan in zo’n outfit, zo bewijst ze met een gewaagd kiekje op Instagram.

Powerwoman

Het mag niet verbazen dat de enige na de andere positieve reactie volgt. “Mooi gedaan, Katja. Je doet niet onder voor de andere voorgangers qua Catwoman”, “Dat korte kapsel staat je top!”, “Powerwoman”, “Wat zie je er toch mooi uit. Plaatje ben je”, “Stoere foto, Katja”, en “Moest toch even goed kijken, ik herkende je bijna niet”, laten haar volgers weten.

Foto: Instagram