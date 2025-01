Bikinitopje van ‘Boer zkt Vrouw’-kandidate springt open: “Oeps!” (video)

Geestig momentje tijdens de volgende aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’. Daarin wordt het wel héél spannend tijdens een tête-à-tête…

Dinsdagavond kunnen we genieten van de zevende aflevering van ‘Boer zkt Vrouw’. Saai wordt het allesbehalve en al zeker niet tijdens de date van melkveeboer Ruben en Laura. Terwijl ze genieten van bubbels in de wellness nemen ze even de tijd om elkaar beter te leren kennen.

Foutje van de firma

Op een bepaald moment springt het bikinitopje van Laura echter plots open. “Da’s hier gevaarlijk”, lacht Ruben. “Een foutje van de firma. Ik had het niet goed dichtgeklikt. Oeps, ja!”, legt Laura achteraf voor de camera uit.

‘Boer zkt Vrouw’ is elke dinsdag en donderdag om 20.40 uur te bekijken op VTM en op VTM GO.

Foto: VTM