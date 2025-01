Rihanna verbaast haar fans met gewaagde lingeriefoto’s: “Wauw!”

Valentijnsdag nadert en dat zullen de fans van Rihanna geweten hebben!

Het wordt haast een jaarlijkse gewoonte: in de aanloop van 14 februari pakt Rihanna uit met lingeriefoto’s. Dat moet ook niet echt verbazen, want ze heeft haar eigen lingeriemerk. Ook nu weer zien we de zangeres poseren in een gewaagde outfit.

Zelf voegt ze kort wat reclametekst toe. Haar fans laten echter ook van zich horen. In een mum van tijd krijgt Rihanna namelijk positieve commentaren op haar recentste fotoalbum.

“Wauw!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Wauw”, klinkt het. “Wat een geweldige stijl”, gaat het verder. “Zeer knap”, besluit een laatste volger nog. Kijk gerust zelf even, en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.